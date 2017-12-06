Луценко: следствие фактически завершило все дела в отношении окружения Януковича

"Дела по всем высокопоставленным лицам (времен - ред.) Януковича фактически завершены за редким исключением. Мы лишь не закончили дело Табачника, и в ходе дискуссии о том, какую статью выдвигать госпоже Лукаш. Все остальные дела - Азарова, Арбузова, Ставицкого, Клименко, Курченко, самого Януковича, Януковича-младшего, Якименко, Захарченко - следствие завершено и мы ожидаем решения судов на разрешение о заочном порядке досудебного следствия, а также специальном порядке судебного следствия", - сказал Луценко.

Напомним, в НАБУ не исключили, что передача дел из ГПУ может затормозить расследование.