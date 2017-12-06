Луценко: слідство фактично завершило всі справи щодо оточення Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Слідство фактично завершило всі кримінальні провадження, які стосуються найближчого оточення екс-президента Віктора Януковича. Про це сьогодні у Верховній Раді заявив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.
"Справи по всіх високопосадовцях (часів - ред.) Януковича фактично завершені за рідким виключенням. Ми лише не завершили справу Табачника, і в ході дискусії про те, яку статтю висувати пані Лукаш. Всі інші справи – Азарова, Арбузова, Ставицького, Клименка, Курченка, самого Януковича, Януковича-молодшого, Якименка, Захарченка - слідство завершено і ми очікуємо рішення судів на дозвіл про заочний порядок досудового слідства, а також спеціальний порядок судового слідства", - сказав Луценко.
Нагадаємо, у НАБУ не виключили, що передача справ з ГПУ може загальмувати розслідування.