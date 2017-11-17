Луценко прокомментировал дело НАБУ против себя

"На самом деле, я спокойно отношусь к тому, что любые правоохранительные органы регистрируют уголовные производства, касающиеся того или иного должностного лица, включая руководителей этих органов. Если я не ошибаюсь это уже 5 или 6, может больше, уголовное производство, имеющее отношение ко мне", - отметил генпрокурор.

Он добавил, что считает дела против себя абсолютно нормальным явлением.

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"Ненормальным является ажиотаж вокруг этого, а в данном случае я не удивлен, что владелец золотой лопаты, который обвиняется прокуратурой в хищении 1200000 государственных средств и скрывается на территории России написал на меня заявление. Нелогично вообще говорить о составе преступления", - сказал Луценко.

Ни одним законом не указано декларировать доходы сына Луценко, отметил Генпрокурор.

"Это их способ защиты от ГПУ", - добавил он.

По словам Луценко, он абсолютно уверен в законности своих действий и действий его семьи.

Напомним, 17 ноября, Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство против действующего генпрокурора Юрия Луценко.

В свою очередь, ГПУ открыла производство в отношении директора НАБУ на основании обращения народного депутата.