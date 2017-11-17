Луценко прокоментував справу НАБУ проти себе

“Насправді, я спокійно ставлюся до того, що будь-які правоохоронні органи реєструють кримінальні провадження, що стосуються тої чи іншої посадової особи, включаючи керівників цих органів. Якщо я не помиляюсь це вже 5 чи 6, може більше, кримінальних проваджень, що мають стосунок до мене”, — зазначив Генпрокурор.

Він додав, що вважає справи проти себе абсолютно нормальним явищем.

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“Ненормальним є ажіотаж навколо цього, а в даному випадку я не здивований, що власник золотої лопати, котрий обвинувачується прокуратурою в розкрадання 1 200 000 державних коштів і переховується на території Росії написав на мене заяву. Нелогічно взагалі говорити про склад злочину”, — сказав Ю.Луценко.

Жодним законом не вказано декларувати статки сина Луценка, зазначив Генпрокурор.

“Це їхній спосіб захисту від ГПУ”, — додав він.

За словами Луценка, він абсолютно впевнений в законності власних дій і дій його сім’ї.

Нагадаємо, 17 листопада, Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження проти чинного Генпрокурора Юрія Луценка.

В свою чергу, ГПУ відкрила провадження щодо директора НАБУ на підставі звернення народного депутата.