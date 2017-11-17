Луценко прокомментировал производство относительно возможного разглашения руководителем НАБУ гостайны

"Хочу сразу сказать, что у нас нет производства против Ситника. Зарегистрировано производство по факту возможного разглашения секретных документов, о чем соответствующее заявление сделала народный депутат, а затем лицо, считающее себя потерпевшей", - отметил генпрокурор.

Генпрокурор отметил, в случае подтверждения, что документ имел статус секретного, и его огласило лицо из правоохранительных органов, естественно что у него будут проблемы с законом.

Напомним, Генеральная прокуратура Украины начала уголовное производство по фактам возможного разглашения директором Национального антикоррупционного бюро Украины Артемом Сытником сведений, которые могут содержать гостайну.