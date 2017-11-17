Луценко прокомментировал производство относительно возможного разглашения руководителем НАБУ гостайны

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 ноября. УНН. В Генеральной прокуратуре нет уголовного производства против директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Ситника, есть производство по факту возможного разглашения государственной тайны. Об этом сказал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время брифинга, передает УНН.

"Хочу сразу сказать, что у нас нет производства против Ситника. Зарегистрировано производство по факту возможного разглашения секретных документов, о чем соответствующее заявление сделала народный депутат, а затем лицо, считающее себя потерпевшей", - отметил генпрокурор.

Генпрокурор отметил, в случае подтверждения, что документ имел статус секретного, и его огласило лицо из правоохранительных органов, естественно что у него будут проблемы с законом.

Напомним, Генеральная прокуратура Украины начала уголовное производство по фактам возможного разглашения директором Национального антикоррупционного бюро Украины Артемом Сытником сведений, которые могут содержать гостайну.

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