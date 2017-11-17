Луценко прокоментував провадження щодо можливого розголошення керівником НАБУ держтаємниці

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Київ • УНН

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. В Генеральній прокуратурі немає кримінального провадження проти директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника, є провадження по факту ймовірного розголошення державної таємниці. Про це сказав Генеральний прокурор України Юрій Луценко під час брифінгу, передає УНН.

"Хочу одразу сказати, що у нас немає провадження проти Ситника. Зареєстровано провадження по факту ймовірного розголошення таємних документів, про що відповідну заяву зробила народний депутат, а потім особа, яка вважає себе потерпілою", - зазначив генпрокурор.

Генпрокурор зазначив, у разі підтвердження, що документ мав статус секретного, і його розголосила особа з правоохоронних органів, звичайно у неї будуть проблеми з законом.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України розпочала кримінальне провадження за фактами можливого розголошення директором Національного антикорупційного бюро України Артемом Ситником відомостей, які можуть містити держтаємницю.

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