Луценко прокоментував провадження щодо можливого розголошення керівником НАБУ держтаємниці

"Хочу одразу сказати, що у нас немає провадження проти Ситника. Зареєстровано провадження по факту ймовірного розголошення таємних документів, про що відповідну заяву зробила народний депутат, а потім особа, яка вважає себе потерпілою", - зазначив генпрокурор.

Генпрокурор зазначив, у разі підтвердження, що документ мав статус секретного, і його розголосила особа з правоохоронних органів, звичайно у неї будуть проблеми з законом.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України розпочала кримінальне провадження за фактами можливого розголошення директором Національного антикорупційного бюро України Артемом Ситником відомостей, які можуть містити держтаємницю.