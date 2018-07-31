Луценко будет контролировать дело о нападении на сотрудницу мэрии Херсона
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. Генеральный прокурор Украины взял под личный контроль уголовное производство по факту нападения на и.о. управляющей делами Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк. Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, передает УНН.
"Генеральный прокурор Юрий Луценко взял под личный контроль уголовное производство, открытое по факту нападения на и.о. управляющей делами Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк", - отметила Сарган.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Неизвестные напали на ювелирный магазин в Херсоне и сожгли автомобиль
По ее словам, правоохранители уже переквалифицировали преступление, совершенное на Гандзюк ст. 296 (хулиганство) на ч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенные с целью запугивания потерпевшего) УК.
Ранее в Херсонском горсовете сообщали, что сегодня утром неизвестный облил Екатерину Гандзюк веществом, состав которой пока не установили.
Женщину госпитализировали в больницу. Состояние ее тяжелое, но стабильное.