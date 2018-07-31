Луценко контролюватиме справу щодо нападу на співробітницю мерії Херсона

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КИЇВ. 31 липня. УНН. Генеральний прокурор України взяв під особистий контроль кримінальне провадження за фактом нападу на в.о. керуючої справами Херсонської міської ради Катерину Гандзюк. Про це написала на своїй сторінці у Facebook прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган, передає УНН.

“Генеральний прокурор Юрій Луценко взяв під особистий контроль кримінальне провадження, відкрите за фактом нападу на в.о. керуючої справами Херсонської міської ради Катерину Гандзюк”, — зазначила Сарган.

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За її словами, правоохоронці вже перекваліфікували злочин, вчинений на Гандзюк зі ст. 296 (хуліганство) на ч. 2 ст. 121 КК України (Умисні тяжкі тілесні ушкодження, вчинені з метою залякування потерпілого) ККУ.

Раніше у Херсонській міськраді повідомляли, що сьогодні вранці невідомий облив Катерину Гандзюк речовиною, склад якої поки що не встановили.

Жінку госпіталізували до лікарні. Стан її тяжкий, але стабільний.

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