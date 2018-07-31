Луценко контролюватиме справу щодо нападу на співробітницю мерії Херсона
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Генеральний прокурор України взяв під особистий контроль кримінальне провадження за фактом нападу на в.о. керуючої справами Херсонської міської ради Катерину Гандзюк. Про це написала на своїй сторінці у Facebook прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган, передає УНН.
“Генеральний прокурор Юрій Луценко взяв під особистий контроль кримінальне провадження, відкрите за фактом нападу на в.о. керуючої справами Херсонської міської ради Катерину Гандзюк”, — зазначила Сарган.
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За її словами, правоохоронці вже перекваліфікували злочин, вчинений на Гандзюк зі ст. 296 (хуліганство) на ч. 2 ст. 121 КК України (Умисні тяжкі тілесні ушкодження, вчинені з метою залякування потерпілого) ККУ.
Раніше у Херсонській міськраді повідомляли, що сьогодні вранці невідомий облив Катерину Гандзюк речовиною, склад якої поки що не встановили.
Жінку госпіталізували до лікарні. Стан її тяжкий, але стабільний.