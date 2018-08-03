Луценко анонсировал ряд совещаний относительно нападений на активистов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко проведет серию совещаний относительно нападений на общественных активистов. Об этом заявил Луценко, передает УНН со ссылкой на YouTube Генпрокуратуры.
"Меня беспокоят скоординированные атаки на гражданских активистов, которые за несколько дней всколыхнули юг и восток Украины. В связи с этим сегодня я уезжаю в Полтаву, а буквально в субботу и на следующей неделе проведу ряд координационных совещаний, чтобы дать отпор всем попыткам дестабилизировать ситуацию в Украине", - заявил Луценко.
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Генпрокурор призвал общественных активистов к сотрудничеству с правоохранительными органами и попросил их обращаться в прокуратуру в случае угрозы жизни и здоровью.
"В любом случае я хотел бы призвать общественных активистов к сотрудничеству с правоохранительными системами. Призываю всех активистов при малейшей попытке угрозы со стороны кого либо - со стороны государственных служащих, или силовиков, или криминалитета, обращаться непосредственно к областному прокурору. Мы должны объединить усилия общественного сектора и правоохранительный сектор", - отметил он.
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Напомним, и.о. управляющей делами Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк облили неизвестным веществом в Херсоне. Женщину госпитализировали в реанимационное отделение больницы. Гандзюк получила химические ожоги более 30% тела. Впоследствии ее привезли в Киевский ожоговый центр.