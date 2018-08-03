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Луценко анонсував низку нарад стосовно нападів на активістів

Луценко анонсував низку нарад стосовно нападів на активістів

Київ • УНН

 • 16337 перегляди

КИЇВ. 3 серпня. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко проведе серію нарад стосовно нападів на громадських активістів. Про це заявив Луценко, передає УНН з посиланням на YouTube Генпрокуратури.

"Мене турбують скоординовані атаки на громадських активістів, які за декілька днів сколихнули південь і схід України. У зв'язку з цим сьогодні я виїжджаю в Полтаву, а буквально в суботі і наступного тижня проведу низку координаційних нарад, щоб дати відсіч всім спробам дестабілізувати ситуацію в Україні", - заявив Луценко.

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Генпрокурор закликав громадських активістів до співпраці з правоохоронними органами та попросив їх звертатись до прокуратури у випадку загрози життю та здоров'ю.

"У будь-якому разі я хотів би закликати громадські активістів до співпраці з правоохоронними системами. Закликаю всіх активістів при найменшій спробі загрози з боку будь-кого – чи то державних службовців, чи силовиків, чи криміналітету, звертатися безпосередньо до обласного прокурора. Ми маємо з'єднати зусилля громадського сектору і правоохоронний сектор", - зазначив він.

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Нагадаємо, в.о. керуючої справами Херсонської міськради Катерину Гандзюк облили невідомою речовиною в Херсоні. Жінку госпіталізували в реанімаційне відділення лікарні. Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла. Згодом її привезли до Київського опікового центру.

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