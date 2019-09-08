Лукашенко заявил о возможности ограничения транзита российской нефти по "Дружбе"

"Он (Президент России Владимир Путин - ред.) гордо вложил миллиарды долларов, построил эти потоки (газопроводы в Европу - ред.). Я ему сказал: мы так же гордо (если вы нас будете наклонять и к рыночной цене на нефть подвели, таможенную пошлину заменили налоговым маневром) возьмем с рынка и другую нефть. Но только надо ли это России, чтобы на их рынок пришло 20-25 млн т чужой нефти - американской, Саудовской Аравии, еще чей-то... Азербайджанская нефть - через Украину у нас на Мозырь проработан этот маршрут", - заявил Лукашенко.

Он добавил, что Беларусь прорабатывает Северный маршрут транспортировки нефти.

"Северный маршрут мы прорабатываем. Я прямо сказал российским властям. И через Польшу, через Прибалтику. Наработки есть. Но если мы через Польшу начнем поставлять нефть, то мы заберем две нитки нефтепровода "Дружба", по которому на экспорт идет российская нефть. Это надо россиянам? Нет. Ну так давайте договариваться по-человечески и будем делать, как лучше. Вот это мои требования. И не надо это превозносить до небес и говорить, что Лукашенко развернулся на Запад. Слушайте, вот как минимум меня лично на Западе никто не ждет. Я в этом на 100% убежден. Не нужен там Лукашенко. Он вообще-то и в России не очень нужен. Просто народы у нас братские. Поэтому приходится считаться", - отметил президент Беларуси.

Напомним, "Белнефтехим" из-за грязной нефти из России снизил экспорт на 800 млн долларов.