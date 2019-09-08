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Лукашенко заявив про можливість обмеження транзиту російської нафти по "Дружбі"

Лукашенко заявив про можливість обмеження транзиту російської нафти по "Дружбі"

Київ • УНН

 • 12918 перегляди

КИЇВ. 8 вересня. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко попередив, що Білорусь може забрати дві нитки нафтопроводу "Дружба". Про це Лукашенко заявив, відкидаючи звинувачення у тому, що у своїй зовнішній політиці розвернувся на Захід, передає УНН із посиланням на Белта.

"Він (Президент Росії Володимир Путін - ред.) гордо вклав мільярди доларів, побудував ці потоки (газопроводи в Європу - ред.). Я йому сказав: ми так само гордо (якщо ви нас будете нахиляти і до ринкової ціни на нафту підвели, мито замінили податковим маневром) візьмемо з ринку і іншу нафту. Але тільки чи треба це Росії, щоб на їх ринок прийшло 20-25 млн т чужої нафти - американської, Саудівської Аравії, ще чиєсь ... Азербайджанська нафта - через Україну у нас на Мозир опрацьовано цей маршрут", - заявив Лукашенко.

Він додав, що Білорусь опрацьовує Північний маршрут транспортування нафти.

"Північний маршрут ми опрацьовуємо. Я прямо сказав російській владі. І через Польщу, через Прибалтику. Напрацювання є. Але якщо ми через Польщу почнемо поставляти нафту, то ми заберемо дві нитки нафтопроводу "Дружба", по якому на експорт йде російська нафта. Це треба росіянам? Ні. Ну так давайте домовлятися полюдськи і будемо робити, як краще. Ось це мої вимоги. І не треба це звеличувати до небес і говорити, що Лукашенко розвернувся на Захід. Слухайте, ось як мінімум мене особисто на Заході ніхто не чекає. Я в цьому на 100% переконаний. Не треба там Лукашенко. Він взагалі-то і в Росії не дуже потрібен. Просто народи у нас братські. Тому доводиться рахуватися", - зазначив президент Білорусі.

Нагадаємо, "Белнефтехим" через брудну нафту з Росії знизив експорт на 800 млн доларів.

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