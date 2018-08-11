Лукашенко: "Бог нас хранит за счет диктатуры и авторитаризма"

“Глава государства также акцентировал внимание на важности обеспечения высокого качества медицинских услуг с учетом современных экологических вызовов, даже без учета чернобыльской проблематики, особенно в Европе, в России, Украине и т.д. “Нас еще бог бережет за счет этой „диктатуры“ и авториторизма, за что нас критикуют, — сказал Александр Лукашенко. — Экология ухудшается, и дети не все рождаются без патологии”, — указано в сообщении пресс-службы.

Глава государства посетил Гомельскую областную детскую клиническую больницу, где ознакомился с результатами проведенной реконструкции, а также организацией работы в учреждении его материально-технической базой, пообщался с медперсоналом и родителями маленьких пациентов и сам там предоставил подобный комментарий.

Как сообщал УНН, Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что хочет, чтобы между ЕС и Беларусью сформировались такие отношения, которым “могли бы завидовать даже государства-члены ЕС”.