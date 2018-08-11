Лукашенко: "Бог нас береже за рахунок диктатури і авторитаризму"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Відвідуючи лікарню, Лукашенко розповів, що допомагає державі робити хорошу медицину. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу президента Білорусі.
“Глава держави також акцентував увагу на важливості забезпечення високої якості медичних послуг з урахуванням сучасних екологічних викликів, навіть без урахування чорнобильської проблематики, особливо в Європі, в Росії, Україні і т.д. “Нас ще бог береже за рахунок цієї „диктатури“ і авториторизму, за що нас критикують, — сказав Олександр Лукашенко. — Екологія погіршується, і діти не всі народжуються без патології”, — вказано у повідомленні прес-служби.
Глава держави відвідав Гомельську обласну дитячу клінічну лікарню, де ознайомився з результатами проведеної реконструкції, а також організацією роботи в установі його матеріально-технічною базою, поспілкувався з медперсоналом та батьками маленьких пацієнтів та сам там надав подібний коментар.
Як повідомляв УНН, Президент Білорусі Александр Лукашенко заявив, що прагне, аби між ЄС та Білоруссю сформувались такі відносини, яким “могли б заздрити навіть держави-члени ЄС”.