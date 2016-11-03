Луганская "Заря" сыграла вничью с "Фейеноордом" с Роттердама

Результативным выдался первый тайм. Хозяева матча в течение всего тайма проводили атаки и угрожали воротам гостей.

Однако, счет открыл именно игрок из Нидерландов - на 15-й минуте головой гол забил Николай Йоргенсен.

После забитого гола, "Фейеноорд" провел еще несколько атак. Но, футболисты "Зари", все же, снова смогли перестроить игру под свой темп. Таким образом, черно-белые заработали пенальти, который реализовал защитник Рафаэль Форстер. 12-й номер луганского клуба сначала попал в голкипера гостей, но потом - на добивании - отправил мяч в сетку ворот.

После перерыва оба клуба пытались забить, но матч так и завершился со счетом 1:1.

Как сообщал УНН, накануне матча в Лиге Европы тренер роттердамского "Фейеноорда" Джованни Ван Бронкхорст поделился своим мнением о сопернике луганской "Заре".