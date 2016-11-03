Луганська "Зоря" зіграла внічию з "Феєнордом" з Роттердаму
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Матч групового етапу розіграшу Ліги Європи 2016/17, у якому в Одесі “Зоря” приймала нідерландський “Феєнорд”, закінчився нічиєю 1:1, передає УНН.
Результативним видався перший тайм. Господарі матчу протягом всього тайму проводили атаки та загрожували воротам гостей.
Однак, рахунок відкрив саме гравець нідерландського клубу — на 15-й хвилині головою гол забив Ніколай Йоргенсен.
Після забитого голу, “Феєнорд” провів ще декілька атак. Але, футболісти “Зорі”, все ж таки, знову змогли перелаштувати гру під свій темп. Таким чином, чорно-білі заробили пенальті, який реалізував захисник Рафаель Форстер. 12-й номер луганського клубу спочатку влучив у голкіпера гостей, але потім — на добиванні — відправив м’яч у сітку воріт.
Після перерви обидва клуби намагались забити, але матч так і завершився з рахунком 1:1.
Як повідомляв УНН, напередодні матчу в Лізі Європи тренер роттердамського “Фейєноорда” Джованні Ван Бронкхорст поділився своєю думкою про суперника луганську “Зорю”.