Лубинец заявил, что представителя омбудсмена преследуют после выявления нарушений в ТЦК

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о намерении руководителя ОТЦК и СП сфабриковать против Андрея Крючкова, представителя Омбудсмена в Закарпатской области, уголовное производство якобы за воспрепятствование законной деятельности ВСУ. Лубинец связывает это с выявлением многочисленных нарушений со стороны работников ТЦК и СП. Об этом Лубинец написал в Telegram, передает УНН.

Я ранее рассказывал, как мой представитель в Закарпатской области Андрей Крючков выявил многочисленные нарушения со стороны работников ТЦК и СП. Но похоже, эти факты оказались для кого-то слишком неудобными. Вместо надлежащей реакции на выявленные нарушения под давлением оказался тот, кто о них заговорил. Я получил информацию о намерении руководителя ОТЦК и СП сфабриковать против Андрея Крючкова уголовное производство — якобы за воспрепятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других воинских формирований — написал Лубинец.

Он добавил, что это уже не просто давление, это попытка связать руки тем, чья работа — защищать права людей.

Вещи нужно называть своими именами: я усматриваю в таких действиях признаки вмешательства в работу Уполномоченного и его представителя с целью воспрепятствовать выполнению служебных обязанностей. Ответственность за это предусмотрена ст. 344 УК Украины. Я прекрасно понимаю, что Силы обороны нуждаются в кадровом пополнении. Это вопрос нашей способности защищать государство. Но мобилизация не дает никому права переступать через закон и человеческое достоинство. И скажу больше: Вооруженным силам вредят не те, кто говорит о нарушениях. Им вредят те, кто отправляет в войска тяжелобольных людей и людей, которые по состоянию здоровья не способны надлежащим образом нести службу. Поэтому попытки заставить нас молчать не сработают — добавил Лубинец.

Напомним

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о "шокирующих подробностях из Закарпатья", где, по его данным, "в Береговском РТЦК и СП "одним кликом" лишали законных отсрочек мужчин со всей Украины", и рассказал о схеме, указав, что направил материалы правоохранителям.