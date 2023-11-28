Лубинец призвал омбудсмена Польши Вьёчка обеспечить соблюдение прав и свобод украинских водителей
Дмитрий Лубинец, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, сообщил о нарушении прав украинских водителей на польской границе. В частности он заявил об отсутствии предметов первой необходимости и доступа к медицинской помощи. Он обратился к украинским и польским чиновникам с просьбой вмешаться в ситуацию.
Во время гололеда на автодороге Киев-Харьков произошло смертельное ДТП
21-летний водитель погиб в дорожно-транспортном происшествии на трассе Киев-Харьков после того, как автомобиль не справился с управлением на гололедице и столкнулся с другим автомобилем, что привело к многочисленным травмам и одному смертельному случаю.
Украина быстро делает свой вклад в расширение Евросоюза - вице-президент Еврокомиссии
Во время своего визита в Киев Вера Юрова подтвердила роль Украины в расширении ЕС и преданность реформам, отметив продолжение давления на Россию ради мира.
Ермак попал в рейтинг самых влиятельных людей Европы от Politico
Андрей Ермак, глава Офиса Президента Украины, занял четвертое место среди самых влиятельных фигур Европы по версии Politico, признан как имеющий значительное влияние в украинском правительстве и парламенте.
Совет ЕС одобрил выделение дополнительных 194 миллиона евро на подготовку украинских военных
Совет ЕС одобрил выделение дополнительных 194 миллионов евро на подготовку украинских военных, увеличив общий объем помощи до 255 миллионов евро на поддержку Вооруженных Сил Украины оборудованием и тренировками.
В Марокко арестовали подозреваемого в причастности к угрозам о минировании десятков школ в Бельгии
В Марокко задержали подозреваемого в угрозах взрывчатки, которые привели к закрытию около 30 школ в Брюсселе и Валлонии-Брабант; он признался в содеянном, но не показал террористических мотивов. Занятия возобновились во вторник, после того, как власти проверили школы.
Должны отложить все политические и правовые разногласия и создать полноценный Спецтрибунал: Кулеба в Брюсселе
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал к созданию Специального трибунала по агрессии россии против Украины, подчеркивая необходимость правосудия для предотвращения будущих войн. Кулеба призвал к единству в привлечении россии к ответственности для обеспечения глобального мира.
Боррель надеется на завершение 12-го пакета санкций ЕС против рф в декабре
Представитель ЕС Жозеп Боррель ожидает, что 12-й пакет санкций ЕС против россии будет завершен в декабре.
Госсекретарь США Блинкен приехал в штаб-квартиру НАТО: на заседании Альянса будут говорить, в частности, об Украине
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретился с государственным секретарем США Энтони Блинкеном в штаб-квартире НАТО.
Сотни оккупированных населенных пунктов Украины остались без света: россияне не могут справиться с последствиями непогоды
На оккупированных территориях Украины сотни населенных пунктов остались без света, поскольку россияне не могут справиться с последствиями непогоды из-за дефицита кадров.