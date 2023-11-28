Лубинец призвал омбудсмена Польши Вьёчка обеспечить соблюдение прав и свобод украинских водителей

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к польскому коллеге Марчину Вечеку относительно нарушения прав и свобод украинцев, которые застряли на украинско-польской границе, из-за забастовки польских перевозчиков. Об этом омбудсмен заявил в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

Омбудсмен рассказал, что получил ряд обращений от представителей субъектов хозяйствования, осуществляющих международные перевозки грузов.

По информации заявителей, места, в которых находятся водители, не приспособлены для обеспечения жизнедеятельности. Там отсутствует доступ к питьевой воде и пище, что приводит к нарушению права на жизнь, гарантированного статьей 27 Конституции Украины. Мало того - уже известно о двух смертях украинских водителей, которые стояли в очереди - резюмировал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека.

Кроме того, из обращений следует, что у многих водителей, которые находятся перед международными пунктами пропуска, ухудшилось состояние здоровья, из-за невозможности доступа к оказанию медицинской помощи. Таким образом нарушается гарантированное статьей 49 Конституции Украины право на охрану здоровья.

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Кроме этого, сроки законного пребывания водителей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом грузов на территории Польши, заканчиваются. А это может привести к неотвратимым последствиям, поскольку нарушение предельного срока пребывания за границей влечет за собой ответственность согласно законодательству Украины, что может привести к нарушению права на труд, предусмотренного 43 статьей Конституции Украины - отметил Лубинец.

Омбудсмен заявил, что с целью решения этой ситуации обратился к Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю

Также направил письмо к Уполномоченному по правам человека Республики Польша Профессору Марчину Вечеку с просьбой обеспечить соблюдение прав и свобод водителей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом грузов, в том числе необходимых для усиления обороноспособности Украины - добавил Дмитрий Лубинец.

Дополнение

Омбудсмен отметил, что Украина и Республика Польша имеют длительную положительную историю двусторонних отношений, дополненную плодотворным сотрудничеством в рамках международных организаций и национальных институтов. В частности, Польша и ее народ длительное время оказывают помощь и поддержку Украине в борьбе с РФ.

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Кроме того, Польша стала надежным и безопасным убежищем для украинцев, которые с начала полномасштабной военной агрессии РФ против Украины вынужденно покинули территорию нашей страны, с целью сохранения жизни и здоровья.

Напомним

27 ноября польские протестующие начинают круглосуточное блокирование пункта пропуска "Медика-Шегини" на границе Польши и Украины, ранее блокирование было частичным.

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