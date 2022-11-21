"Ловите приветы, оккупанты!": Укроборонпром анонсировал выпуск 152-мм снарядов

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"Вот они, 152 мм нашей, украинской ярости. Уже вскоре по всей линии фронта. Ловите приветы, оккупанты! Приветов будет много", – говорится в сообщении.

Напомним

Украина вместе со странами НАТО будет производить тяжелое вооружение и военную технику.