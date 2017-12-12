"Лото-Забава" дарит 3 млн гривен к новогодним праздникам

Розыгрыш средств пройдет в рамках новогодней акции "Подарите сказку себе и близким".

Отмечается, что первый дополнительный приз в размере 300 тыс. грн будет разыгран следующим тиражом - 17 декабря. 24 декабря будет разыграно 400 тыс. грн, 31 декабря - 500 тыс. грн, 7 января - 800 тыс. грн.

"В первый день "старого" Нового года 14 января определится счастливчик акции, который пополнит свою копилку на 1 млн грн", - рассказали в "М.С.Л."

Для участия в акции необходимо купить три билета или больше, одной покупкой, с двумя "Парочками" на каждом. Чтобы номер телефона игрока попал в базу претендентов акционного розыгрыша, необходимо дополнительные игровые комбинации, которые будут напечатаны на каждом из трех билетов, направить с помощью смс на номер 330.

Лотерейный оператор обращает внимание, что каждую комбинацию необходимо присылать отдельным смс-сообщением.

Напомним, победителем предыдущей акции "Оторвись по-взрослому", приуроченной к 18-летию "Лото-Забавы", стал строитель из Ивано-Франковской области. Его историю успеха можно узнать по ссылке: http://www.unn.com.ua/uk/news/1703817-noviy-milyoner-loto-zabava-rozpoviv-sekret-uspikhu.

Лотерея "Лото-Забава" признана самой популярной среди населения Украины и официальным рекордсменом среди других лотерей по количеству выигранных миллионов. Счетчик миллионеров "Лото-Забава" насчитывает уже 277 украинцев, которые выиграли от миллиона гривен и больше за все время существования этой лотереи, среди которых 18 - за этот год.