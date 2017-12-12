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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 520 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 99344 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 101991 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 102346 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 116527 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103382 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105842 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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10 марта, 00:20 • 117234 просмотра

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"Лото-Забава" дарит 3 млн гривен к новогодним праздникам

"Лото-Забава" дарит 3 млн гривен к новогодним праздникам

Киев  •  УНН

 • 11678 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. В течение следующих пяти недель "Лото-Забава" разыграет дополнительные 3 млн грн. Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.

Розыгрыш средств пройдет в рамках новогодней акции "Подарите сказку себе и близким".

Отмечается, что первый дополнительный приз в размере 300 тыс. грн будет разыгран следующим тиражом - 17 декабря. 24 декабря будет разыграно 400 тыс. грн, 31 декабря - 500 тыс. грн, 7 января - 800 тыс. грн.

"В первый день "старого" Нового года 14 января определится счастливчик акции, который пополнит свою копилку на 1 млн грн", - рассказали в "М.С.Л."

Для участия в акции необходимо купить три билета или больше, одной покупкой, с двумя "Парочками" на каждом. Чтобы номер телефона игрока попал в базу претендентов акционного розыгрыша, необходимо дополнительные игровые комбинации, которые будут напечатаны на каждом из трех билетов, направить с помощью смс на номер 330.

Лотерейный оператор обращает внимание, что каждую комбинацию необходимо присылать отдельным смс-сообщением.

Напомним, победителем предыдущей акции "Оторвись по-взрослому", приуроченной к 18-летию "Лото-Забавы", стал строитель из Ивано-Франковской области. Его историю успеха можно узнать по ссылке: http://www.unn.com.ua/uk/news/1703817-noviy-milyoner-loto-zabava-rozpoviv-sekret-uspikhu.

Лотерея "Лото-Забава" признана самой популярной среди населения Украины и официальным рекордсменом среди других лотерей по количеству выигранных миллионов. Счетчик миллионеров "Лото-Забава" насчитывает уже 277 украинцев, которые выиграли от миллиона гривен и больше за все время существования этой лотереи, среди которых 18 - за этот год.

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