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"Лото-Забава" дарує 3 млн гривень до новорічних свят

"Лото-Забава" дарує 3 млн гривень до новорічних свят

Київ • УНН

 • 11680 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Протягом наступних п'яти тижнів "Лото-Забава" розіграє додаткові 3 млн грн. Про це повідомив оператор державних лотерей "М.С.Л.", передає УНН.

Розіграш коштів пройде в рамках новорічної акції "Даруйте казку собі та близьким". 

Зазначається, що перший додатковий приз у розмірі 300 тис. грн буде розіграно наступного тиражу - 17 грудня. 24 грудня буде розіграно 400 тис. грн, 31 грудня - 500 тис. грн, 7 січня - 800 тис. грн.

"У перший день "старого" Нового року 14 січня визначиться щасливчик акції, який поповнить свою скарбничку на 1 мільйон гривень", - розповіли в "М.С.Л."

Для участі в акції необхідно купити три білети або більше, однією покупкою, з двома "Парочками" на кожному. Щоб номер телефону гравця потрапив до бази претендентів акційного розіграшу, необхідно додаткові ігрові комбінації, що будуть надруковані на кожному з трьох білетів, надіслати за допомогою смс на номер 330.

Лотерейний оператор звертає увагу, що кожну комбінацію необхідно надсилати окремим смс-повідомленням.

Нагадаємо, переможцем попередньої акції “Відірвись по-дорослому”, приуроченої до 18-річчя “Лото-Забави”, став будівельник з Івано-Франківщини. Його історію успіху можна дізнатися за посиланням: http://www.unn.com.ua/uk/news/1703817-noviy-milyoner-loto-zabava-rozpoviv-sekret-uspikhu.

Лотерея “Лото-Забава” визнана найпопулярнішою серед населення України та офіційним рекордсменом серед інших лотерей за кількістю виграних мільйонів. Лічильник мільйонерів “Лото-Забава” нараховує вже 277 українців, які виграли від мільйону гривень та більше за весь час існування цієї лотереї, серед яких 18 – за цей рік.

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