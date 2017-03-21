Лотерейный оператор "М.С.Л." присоединился к флешмобу "Lots of socks" в поддержку детей с синдромом Дауна

Как отметили в компании, особые, солнечные малыши в Украине практически лишены государственной поддержки, а еще в нашей стране нереально найти необходимых специалистов для социальной адаптации этих детей в обществе. И, как всегда в безвыходных ситуациях, на помощь приходят активисты и волонтеры, благодаря которым создаются соответствующие организации.

Одна из таких организаций - Всеукраинская благотворительная организация "Даун Синдром", которая основана в 2003 году родителями детей с синдромом Дауна и которая сейчас является членом Европейской Ассоциации Даун Синдром (European Down Syndrome Association).

Миссия проекта - улучшить качество жизни и создать новое будущее для людей с синдромом Дауна в Украине.

Единственным источником финансирования организации являются самые разнообразные акции. Кроме других интересных и уже очень популярных активностей, ежегодно эта организация инициирует благотворительную акцию, посвященную 21 марта (Всемирному дню человека с синдромом Дауна), и проводит хорошо известный за рубежом флешмоб "Lots of socks" в Украине.

Двадцать первый день третьего месяца был выбран, чтобы показать, что синдром Дауна связан с наличием в клетках человека 3-й хромосомы в двадцать первой паре. Суть заключается в том, что все, кто выражают толерантность и поддержку людям с синдромом Дауна, 21 марта надевают яркие, непарные носки, как символ дополнительной хромосомы. Также, можно более креативно подойти к теме флешмоба и сделать из носков шарф, галстук или прикрепить на лацкан пиджака или в сумку. Из года в год в акции принимает участие все большее количество представителей украинского шоу-бизнеса, спортсменов, художников и других публичных людей. Непосредственное участие в акции и привлечение своих родных, друзей, коллег является чрезвычайно важным для общего дела. Выкладывайте все фотографии в социальные сети и поддержите людей с синдромом Дауна, ведь они такие же украинцы, как и вы!

Многие сотрудники оператора государственных лотерей "М.С.Л." также приняли участие в этой акции, приобрели для этого за символическую сумму брендированные цветные носки и одевают их сегодня по всей стране.