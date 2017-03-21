Лотерейний оператор “М.С.Л.” приєднався до флешмобу “Lots of socks” на підтримку дітей з синдромом Дауна

Як зазначили у компанії, особливі, сонячні малюки в Україні практично позбавлені державної підтримки, а ще в нашій країні нереально знайти необхідних фахівців для соціальної адаптації цих дітей у суспільстві. І, як завжди у безвихідних ситуаціях, на допомогу приходять активісти та волонтери, завдяки яким створюються відповідні організації.

Одна з таких організацій — Всеукраїнська благодійна організація “Даун Синдром”, яка заснована в 2003 році батьками дітей з синдромом Дауна та яка наразі є членом Європейської Асоціації Даун Синдром (European Down Syndrome Association).

Місія проекту — поліпшити якість життя та створити нове майбутнє для людей з синдромом Дауна в Україні.

Єдиним джерелом фінансування організації є найрізноманітніші акції. Крім інших цікавих і вже дуже популярних активностей, щороку ця організація ініціює благодійну акцію, присвячену 21 березня (Всесвітньому дню людини з синдромом Дауна), і проводить добре відомий закордоном флешмоб “Lots of socks” в Україні.

Двадцять перший день третього місяця був обраний, щоб показати, що синдром Дауна пов’язаний з наявністю в клітинах людини 3-ї хромосоми в 21-ій парі. Суть полягає у тому, що всі, хто виражають толерантність і підтримку людям з синдромом Дауна, 21 березня надягають яскраві, непарні шкарпетки, як символ додаткової хромосоми. Також, можна більш креативно підійти до теми флешмобу та зробити зі шкарпеток шарф, краватку або прикріпити на лацкан піджака чи до сумки. Із року в рік в акції приймає участь все більша кількість представників українського шоу-бізнесу, спортсменів, митців та інших публічних людей. Безпосередня участь в акції та залучення своїх рідних, друзів, колег є надзвичайно важливим для загальної справи. Викладайте всі світлини в соціальні мережі та підтримайте людей із синдромом Дауна, адже вони такі ж українці, як і ви!

Чимало співробітників оператора державних лотерей “М.С.Л.” також взяли участь у цій акції, придбали для цього за символічну суму брендовані кольорові шкарпетки та вдягають їх сьогодні по всій країні.