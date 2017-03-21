Лотерейний оператор “М.С.Л.” приєднався до флешмобу “Lots of socks” на підтримку дітей з синдромом Дауна

ukru
27 березня, 18:53 • 101313 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 15:10 • 121356 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

27 березня, 14:09 • 127884 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

27 березня, 13:58 • 136076 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
27 березня, 12:45 • 191977 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Ексклюзив
27 березня, 12:33 • 127752 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

Ексклюзив
27 березня, 11:15 • 114116 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

Ексклюзив
27 березня, 08:19 • 135338 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

27 березня, 08:00 • 121980 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

Ексклюзив
27 березня, 07:23 • 123797 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1 м/с
82 %
753 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
КМВА скасувала проведення конкурсу на управителів багатоквартирних будинків - Ткаченко

КМВА скасувала проведення конкурсу на управителів багатоквартирних будинків - Ткаченко

27 березня, 21:36 • 50550 перегляди
Все менше українців планують повернутися додому після війни — The Economist

Все менше українців планують повернутися додому після війни — The Economist

27 березня, 22:47 • 35586 перегляди
В Енгельсі знову вибухи: росіяни повідомляють про атаку безпілотників

В Енгельсі знову вибухи: росіяни повідомляють про атаку безпілотників

02:31 • 44303 перегляди
Радник Зеленського: путіну варто прийняти таблетки, щоб зрозуміти, з ким вести переговори

Радник Зеленського: путіну варто прийняти таблетки, щоб зрозуміти, з ким вести переговори

05:28 • 36640 перегляди
Втрати ворога за добу: понад 1800 окупантів, десятки танків та бронемашин знищено

Втрати ворога за добу: понад 1800 окупантів, десятки танків та бронемашин знищено

05:36 • 30290 перегляди
Публікації
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 101333 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 137618 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 191994 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 206154 перегляди
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

27 березня, 07:13 • 216744 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 89873 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 119044 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 144922 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 134454 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 164889 перегляди
Актуальне
Лотерейний оператор “М.С.Л.” приєднався до флешмобу “Lots of socks” на підтримку дітей з синдромом Дауна

Лотерейний оператор “М.С.Л.” приєднався до флешмобу “Lots of socks” на підтримку дітей з синдромом Дауна

Київ • УНН

 • 9053 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. Співробітники оператора державних лотерей “М.С.Л.” приєдналися до всесвітнього флешмобу “Lots of socks” на підтримку дітей з синдромом Дауна, повідомляє УНН.

Як зазначили у компанії, особливі, сонячні малюки в Україні практично позбавлені державної підтримки, а ще в нашій країні нереально знайти необхідних фахівців для соціальної адаптації цих дітей у суспільстві. І, як завжди у безвихідних ситуаціях, на допомогу приходять активісти та волонтери, завдяки яким створюються відповідні організації.

Одна з таких організацій — Всеукраїнська благодійна організація “Даун Синдром”, яка заснована в 2003 році батьками дітей з синдромом Дауна та яка наразі є членом Європейської Асоціації Даун Синдром (European Down Syndrome Association).
Місія проекту — поліпшити якість життя та створити нове майбутнє для людей з синдромом Дауна в Україні.

Єдиним джерелом фінансування організації є найрізноманітніші акції. Крім інших цікавих і вже дуже популярних активностей, щороку ця організація ініціює благодійну акцію, присвячену 21 березня (Всесвітньому дню людини з синдромом Дауна), і проводить добре відомий закордоном флешмоб “Lots of socks” в Україні.

Двадцять перший день третього місяця був обраний, щоб показати, що синдром Дауна пов’язаний з наявністю в клітинах людини 3-ї хромосоми в 21-ій парі. Суть полягає у тому, що всі, хто виражають толерантність і підтримку людям з синдромом Дауна, 21 березня надягають яскраві, непарні шкарпетки, як символ додаткової хромосоми. Також, можна більш креативно підійти до теми флешмобу та зробити зі шкарпеток шарф, краватку або прикріпити на лацкан піджака чи до сумки. Із року в рік в акції приймає участь все більша кількість представників українського шоу-бізнесу, спортсменів, митців та інших публічних людей. Безпосередня участь в акції та залучення своїх рідних, друзів, колег є надзвичайно важливим для загальної справи. Викладайте всі світлини в соціальні мережі та підтримайте людей із синдромом Дауна, адже вони такі ж українці, як і ви!

Чимало співробітників оператора державних лотерей “М.С.Л.” також взяли участь у цій акції, придбали для цього за символічну суму брендовані кольорові шкарпетки та вдягають їх сьогодні по всій країні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Tesla
$276.69
Brent
$73.14
Bitcoin
$86,066.40
S&P 500
$5,697.93
Газ TTF
$41.20
Золото
$3,116.40
Ethereum
$1,914.86