Лотерейный джек-пот в 13,5 млн грн сорвал игрок с Днепра

Выигрышная ставка была сделана в г. Днепр на фирменном столе “М.С.Л.”, который находится в супермаркете “Фуршет” по адресу ул. М. Михновского, 8.

Одна ставка со всеми дополнительными Мегакульками была сделана игроком 19 апреля и стоила новоиспеченному мультимиллионеру всего 14 гривен.

Напомним, ранее житель Днепра выиграл в лотереи “Мегалот” денежный приз в размере более 6 млн грн.