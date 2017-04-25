Лотерейный джек-пот в 13,5 млн грн сорвал игрок с Днепра
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Джек-пот лотереи “Мегалот” в размере 13 млн 450 тысяч гривен сорвал игрок с Днепра, сообщает УНН со ссылкой на оператора государственных лотерей “М.С.Л.”.
Выигрышная ставка была сделана в г. Днепр на фирменном столе “М.С.Л.”, который находится в супермаркете “Фуршет” по адресу ул. М. Михновского, 8.
Одна ставка со всеми дополнительными Мегакульками была сделана игроком 19 апреля и стоила новоиспеченному мультимиллионеру всего 14 гривен.
Напомним, ранее житель Днепра выиграл в лотереи “Мегалот” денежный приз в размере более 6 млн грн.