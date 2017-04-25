Лотерейний джек-пот в 13,5 млн грн зірвав гравець з Дніпра
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Джек-пот лотереї "Мегалот" у розмірі 13 млн 450 тисяч гривень зірвав гравець з Дніпра, повідомляє УНН з посиланням на оператора державних лотерей "М.С.Л.".
Виграшна ставка була зроблена в м Дніпро на фірмовому столі "М.С.Л.", який знаходиться в супермаркеті "Фуршет" за адресою вул. М. Міхновського, 8.
Одна ставка з усіма додатковими Мегакульками була зроблена гравцем 19 квітня і коштувала новоспеченому мультимільйонеру всього 14 гривень.
Нагадаємо, раніше житель Дніпра виграв в лотереї "Мегалот" грошовий приз у розмірі понад 6 млн грн .