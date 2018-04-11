Лотерея профинансировала местные бюджеты в США на 1,4 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Американская лотерея WyoLotto направила 1,4 млн долл. инвестиций в фонд местных бюджетов штата Вайоминг. Об этом сообщает местное издание The Eagle, передает УНН.
"Данная сумма является рекордным финансированием местных бюджетов штата, начиная с момента запуска WyoLotto в 2014 году", - отметил гендиректор компании Джон Клонц.
В целом, с 2014 года, WyoLotto направила 7,9 млн долл. инвестиций в фонд местных бюджетов штата Вайоминг.
Напомним, в Украине в 2014 году оператор государственных лотерей "М.С.Л." открыл ледовую арену для зимних видов спорта "Льодограй". Общий бюджет инвестиций составил около 3 млн долл. Все они были выручены за счет продажи лотерейных билетов.
Сегодня "Льодограй" - не только площадка для тренировок спортсменов и международных турниров, но и одна из лучших в Европе арен для хоккеистов и фигуристов.