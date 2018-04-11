Лотерея профінансувала місцеві бюджети в США на 1,4 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Американська лотерея WyoLotto направила 1,4 млн дол. інвестицій в фонд місцевих бюджетів штату Вайомінг. Про це повідомляє місцеве видання The Eagle, передає УНН.
"Ця сума є рекордним фінансуванням місцевих бюджетів штату, починаючи з моменту запуску WyoLotto в 2014 році", - зазначив гендиректор компанії Джон Клонц.
Загалом, з 2014 року, WyoLotto направила 7,9 млн дол. інвестицій в фонд місцевих бюджетів штату Вайомінг.
Нагадаємо, в Україні в 2014 році оператор державних лотерей "М.С.Л." відкрив льодову арену для зимових видів спорту "Льодограй". Загальний бюджет інвестицій становив близько 3 млн дол. Усі вони були виручені за рахунок продажу лотерейних квитків.
Сьогодні "Льодограй" - не лише майданчик для тренувань спортсменів та міжнародних турнірів, а й одна з кращих в Європі арен для хокеїстів і фігуристів.