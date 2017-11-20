Лондон собирается предложить ЕС более 43 млрд евро за Brexit
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Британские министры намерены предложить ЕС до 40 миллиардов фунтов стерлингов (43,2 миллиарда евро) за выход страны из блока, передает УНН со ссылкой на Daily Mail.
Министр финансов Великобритании Филипп Хэммонд сообщил, что правительство страны сделает Брюсселю новое предложение в преддверии саммита ЕС в следующем месяце, во время которого лидеры стран-членов блока должны решить, начинать ли переговоры о торговле с Великобританией после Brexit.
Ф.Хаммонд не указал, каким будет новое предложение, но источники в Брюсселе заявили, что ЕС не будет рассматривать выплату в менее чем 40 миллиардов фунтов стерлингов.
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Это вдвое больше, чем ранее предлагала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. В сентябре она предложила ЕС 20 миллиардов фунтов стерлингов (21,6 миллиарда евро) в течение двухлетнего переходного периода на новые отношения после Brexit в 2019 году. Но лидеры ЕС, требующие не менее 53 миллиардов фунтов стерлингов (54 миллиарда евро), отклонили предложение как слишком малое.
Министры в ключевом подкомитете кабинета министров Великобритании должны сегодня провести переговоры за закрытыми дверями о том, сколько предложить ЕС и что требовать взамен.
Вчера Ф.Хаммонд заявил, что он поддерживает более крупные выплаты, заявив об "очень высокой ценности" тесных торговых отношений с ЕС после Brexit.
Он добавил, что британские министры, по его мнению, смогут достичь консенсуса. "Мы сделаем предложение ЕС вовремя для заседания Совета ЕС, я в этом уверен", - сказал он.
Главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье установил дедлайн для нового предложения Лондона в эту пятницу.
Напомним, ранее президент Европарламента Антонио Таяни заявил, что Лондон должен заплатить за выход из Евросоюза не менее 60 млрд евро.