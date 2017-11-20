Лондон собирается предложить ЕС более 43 млрд евро за Brexit

Министр финансов Великобритании Филипп Хэммонд сообщил, что правительство страны сделает Брюсселю новое предложение в преддверии саммита ЕС в следующем месяце, во время которого лидеры стран-членов блока должны решить, начинать ли переговоры о торговле с Великобританией после Brexit.

Ф.Хаммонд не указал, каким будет новое предложение, но источники в Брюсселе заявили, что ЕС не будет рассматривать выплату в менее чем 40 миллиардов фунтов стерлингов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лондон добавит в закон о Brexit точное время выхода из Евросоюза

Это вдвое больше, чем ранее предлагала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. В сентябре она предложила ЕС 20 миллиардов фунтов стерлингов (21,6 миллиарда евро) в течение двухлетнего переходного периода на новые отношения после Brexit в 2019 году. Но лидеры ЕС, требующие не менее 53 миллиардов фунтов стерлингов (54 миллиарда евро), отклонили предложение как слишком малое.

Министры в ключевом подкомитете кабинета министров Великобритании должны сегодня провести переговоры за закрытыми дверями о том, сколько предложить ЕС и что требовать взамен.

Вчера Ф.Хаммонд заявил, что он поддерживает более крупные выплаты, заявив об "очень высокой ценности" тесных торговых отношений с ЕС после Brexit.

Он добавил, что британские министры, по его мнению, смогут достичь консенсуса. "Мы сделаем предложение ЕС вовремя для заседания Совета ЕС, я в этом уверен", - сказал он.

Главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье установил дедлайн для нового предложения Лондона в эту пятницу.

Напомним, ранее президент Европарламента Антонио Таяни заявил, что Лондон должен заплатить за выход из Евросоюза не менее 60 млрд евро.