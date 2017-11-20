Лондон збирається запропонувати ЄС більше 43 млрд євро за Brexit
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Британські міністри мають намір запропонувати ЄС до 40 мільярдів фунтів стерлінгів (43,2 мільярда євро) за вихід країни з блоку, передає УНН з посиланням на Daily Mail.
Міністр фінансів Великої Британії Філіп Хеммонд повідомив, що уряд країни зробить Брюсселю нову пропозицію напередодні саміту ЄС наступного місяця, під час якого лідери країн-членів блоку повинні вирішити, чи починати переговори про торгівлю з Великою Британією після Brexit.
Ф.Хаммонд не вказав, якою буде нова пропозиція, але джерела в Брюсселі заявили, що ЄС не буде розглядати виплату в менш ніж 40 мільярдів фунтів стерлінгів.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Лондон додасть до закону про Brexit точний час виходу з Євросоюзу
Це вдвічі більше, ніж раніше пропонувала прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей. У вересні вона запропонувала ЄС 20 мільярдів фунтів стерлінгів (21,6 мільярда євро) протягом дворічного перехідного періоду на нові відносини після Brexit в 2019 році. Але лідери ЄС, які вимагають не менше 53 мільярдів фунтів стерлінгів (54 мільярди євро), відхилили пропозицію як надто малу.
Міністри в ключовому підкомітеті кабінету міністрів Великої Британії повинні сьогодні провести переговори за зачиненими дверима про те, скільки запропонувати ЄС і що вимагати взамін.
Вчора Ф.Хаммонд заявив, що він підтримує більші виплати, вказавши на "дуже високу цінність" тісних торговельних відносин з ЄС після Brexit.
Він додав, що британські міністри, на його думку, зможуть досягти консенсусу. "Ми зробимо пропозицію ЄС вчасно для засідання Ради ЄС, я в цьому впевнений", - сказав він.
Головний переговірник ЄС щодо Brexit Мішель Барньє встановив дедлайн для нової пропозиції Лондона в цю п'ятницю.
Нагадаємо, раніше президент Європарламенту Антоніо Таяні заявив, що Лондон має заплатити за вихід з Євросоюзу не менше 60 млрд євро.