"Ливерпуль" нанес поражение "Челси" в центральной встрече АПЛ

Результативными ударами в составе гостей отличились Трент Александер-Арнольд и Фирмино. В промежутке между этими мячами "синим" удалось переправить снаряд в сетку ворот Адриана усилиями Сезара Аспиликуэты, однако после консультаций с видеоасистентом Майкл Оливер отменил гол из-за минимальный офсайд в начале атаки.

Во втором тайме игра раскрылась, и Кэпа сделал несколько потрясающих сейвов, не позволив сопернику довести счет до крупного. После этого "синие" перехватили инициативу, устроив затяжную осаду штрафной "Ливерпуля", и за 20 минут до финального свистка Канте после блестящего сольного прохода великолепным ударом в верхний угол сократил разрыв между командами до минимума.

В концовке матча были шансы на гол Миша Батшуайи и Мейсон Маунт, однако их ударам совсем немного не хватило точности - 1:2.

"Челси": Кэпа; Аспиликуэта (к), Кристенсен (Зума, 42), Томори, Эмерсон (Алонсо, 15), Канте, Жоржиньо, Ковачич, Виллиан, Абрахам (Батшуайи, 76), Маунт.

"Ливерпуль": Адриан, Александр-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон (к) (Лаллана, 84), Фабиньо, Вейналдум, Салах (Гомес, 90 + 2), Фирмино, Мане (Милнер, 71).

Примечательно, что "Ливерпуль" не потерял ни одного балла в нынешнем сезоне чемпионата - 18. "Челси" с 8 пунктами только 11.