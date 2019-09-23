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"Ліверпуль" завдав поразки "Челсі" у центральній зустрічі АПЛ

"Ліверпуль" завдав поразки "Челсі" у центральній зустрічі АПЛ

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 вересня. УНН. "Челсі" на стадіоні "Стемфорд Брідж" за присутності 40 638 уболівальників приймав "Ліверпуль" у центральній баталії 6 туру Прем'єр-ліги, повідомляє УНН з посиланням на сайт лондонців.

Результативними ударами в складі гостей відзначилися Трент Александер-Арнольд і Роберто Фірміно. У проміжку між цими м'ячами "синім" вдалося переправити снаряд у сітку воріт Адріана зусиллями Сезара Аспілікети, проте після консультацій з відеоасистентом Майкл Олівер відмінив гол через мінімальний офсайд на початку атаки.

У другому таймі гра розкрилася, і Кепа зробив кілька приголомшливих сейвів, не дозволивши супернику довести рахунок до великого. Після цього "сині" перехопили ініціативу, влаштувавши затяжну облогу штрафній "Ліверпуля", і за 20 хвилин до фінального свистка Канте після блискучого сольного проходу чудовим ударом у верхній кут скоротив розрив між командами до мінімуму.

У кінцівці матчу були шанси на гол Міша Батшуайі і Мейсон Маунт, проте їх ударам зовсім трохи не вистачило точності – 1:2.

"Челсі": Кепа; Аспілікуета (к), Крістенсен (Зума, 42), Томорі, Емерсон (Алонсо, 15), Канте, Жоржиньо, Ковачич, Вілліан, Абрахам (Батшуайі, 76), Маунт.

"Ліверпуль": Адріан, Александер-Арнольд, Матіп, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон (к) (Лаллана, 84), Фабіньо, Вейналдум, Салах (Гомес, 90 + 2), Фірміно, Мане (Мілнер, 71).

Примітно, що "Ліверпуль" не втратив жодного бала в нинішньому сезоні чемпіонату – 18. "Челсі" з 8 пунктами тільки 11.

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