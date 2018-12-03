"Ливерпуль" вырвал победу в "мерсисайдском дерби"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. В встреча 14-го тура Английской Премьер-лиги “Ливерпуль” праздновал положительный результат в домашнем противостоянии с “Эвертоном”, сообщает корреспондент УНН.
Единственное взятие ворот состоялось на 6 добавленной минуте к игре. Защитник Ван Дейк нанес неудачный дальний удар, мяч полетел по высокой траектории, но вратарь Пикфорд не сумевший его перевести на угловой. В результате “кожаная пуля” дважды прыгнула по перекладине, а затем в пустые ворота ее добавил Ориги — 1:0.
Примечательно, что “мерсисайдское дерби” — это дольше дерби в Англии, которое проходит без перерывов с 1962 года.
Добавим также, оба ливерпульских клубы завоевали 27 чемпионских титулов, что больше чем у клубов Лондона или Манчестера.