"Ліверпуль" вирвав перемогу в "Мерсисайдському дербі"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. У зустріч 14-го туру Англійської Прем’єр-ліги “Ліверпуль” святкував позитивний результат у домашньому протистоянні із “Евертоном”, повідомляє кореспондент УНН.
Єдине взяття воріт відбулося на 6 доданій хвилині до гри. Захисник Ван Дейк завдав невдалого дальнього удару, м’яч полетів по високій траєкторії, але воротар Пікфорд не зумів його перевести на кутовий. Як наслідок “шкіряна куля” двічі стрибнула по поперечині, а далі у порожні ворота її додав Орігі — 1:0.
Примітно, що “Мерсисайдське дербі” — це найдовше дербі в Англії, яке проходить без перерв з 1962 року.
Додамо також, обидва ліверпульських клуби завоювали 27 чемпіонських титулів, що більше ніж у клубів Лондона або Манчестера.