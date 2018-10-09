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Литва заявила протест послу России из-за высказываний о командире партизан

Литва заявила протест послу России из-за высказываний о командире партизан

Киев  •  УНН

 • 10119 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Литва заявила решительный протест послу России Александру Удальцову в связи с дискредитирующими высказываниями представителей РФ в адрес командира литовских партизан Адолфаса Раманаускаса-Ванагаса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на литовский ресурс Delfi.

“МИД Литвы информировал, что вице-министр иностранных дел Альбинас Зананавичюс заявил вызванному в МИД послу „решительный протест в связи с обнародованным МИД России и не соответствующим действительности заявлением“ о командире литовских партизан А.Раманаускасе-Ванагасе накануне перезахоронения его праха”, — сообщило СМИ.

По информации литовского МИД, на встрече Вильнюс призвал Москву воздержаться от публичных необоснованных утверждений и от “попыток переписать историю на основании обвинений, сфабрикованных репрессивными структурами оккупационной советской власти”.

“По оценке МИД Литвы, такие заявления российской стороны представляют собой не что иное, как очередную попытку дискредитировать движение сопротивления литовских партизан и отрицать факт советской оккупации в целом”, — отметило литовское внешнеполитическое ведомство.

Издание также напомнило, что представитель МИД Литвы Мария Захарова в минувший четверг назвала “особо циничным” решение литовских властей провести государственные похороны останков А.Раманаускаса-Ванагаса. Она заявила, что он якобы несет ответственность “за гибель многих мирных жителей”, и выразила недовольство тем, что он будет перезахоронен “в непосредственной близости от места погребения” советских военнослужащих.

Напомним, новое приветствие “Слава Украине — Героям Слава”, что впервые прозвучало 24 августа на параде ко Дню Независимости и стало официальным военным приветствием Вооруженных сил Украины, вызвало возмущение со стороны РФ. В частности, пресс-секретарь МИД России Мария Захарова во время брифинга в конце августа назвала его калькой с немецкого национал-социалистического приветствия.

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