Литва заявила протест послу Росії через висловлювання про командира партизанів

"МЗС Литви інформувало, що віце-міністр закордонних справ Альбінас Зананавічюс заявив викликаному в МЗС послу "рішучий протест у зв'язку з оприлюдненою МЗС Росії і такою, що не відповідає дійсності, заявою "про командира литовських партизан А.Раманаускаса-Ванагаса напередодні перепоховання його праху", - йдеться у повідомленні.

За інформацією литовського МЗС, на зустрічі Вільнюс закликав Москву утриматися від публічних необґрунтованих тверджень і від "спроб переписати історію на підставі звинувачень, сфабрикованих репресивними структурами окупаційної радянської влади".

"За оцінкою МЗС Литви, такі заяви російської сторони є нічим іншим, як черговою спробою дискредитувати рух опору литовських партизан і заперечувати факт радянської окупації в цілому", - відзначило литовське зовнішньополітичне відомство.

Видання також нагадало, що представник МЗС Литви Марія Захарова в минулий четвер назвала "особливо цинічним" рішення литовської влади провести державні похорони останків А.Раманаускаса-Ванагаса. Вона заявила, що він нібито відповідальний "за загибель багатьох мирних жителів", і висловила невдоволення тим, що його буде перепоховано "в безпосередній близькості від місця поховання" радянських військовослужбовців.

Нагадаємо, нове вітання "Слава Україні - Героям Слава", що вперше прозвучало 24 серпня на параді до Дня Незалежності та стало офіційним військовим вітанням Збройних сил України, викликало обурення з боку РФ. Зокрема, прес-секретар МЗС Росії Марія Захарова під час брифінгу в кінці серпня назвала його калькою з німецького націонал-соціалістичного вітання.