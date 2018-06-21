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Литва расскажет Шотландии, как перерабатывать 92% использованных бутылок

Литва расскажет Шотландии, как перерабатывать 92% использованных бутылок

Киев  •  УНН

 • 10693 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Шотландия планирует перенимать опыт Литвы по увеличению переработки пластиковых отходов путем внедрения залоговой (депозитной) системы сбора тары. Об этом сообщает издание The Scotsman, передает УНН.

Шотландия на сегодняшний день перерабатывает чуть больше 50% использованных пластиковых бутылок. В Литве этот показатель составляет 92%.

Также сообщается, что Литва внедрила депозитную систему сбора тары еще в феврале 2016 года. На сегодня системой пользуются порядка 87% литовцев.

Принцип работы литовской депозитной системы сбора тары заключается в том, что при сдаче тары в специальный автомат он возвращает часть денег, уплаченных при покупке напитка. Чем больше бутылок - тем больше тары можно повторно использовать или перерабатывать. Это, в свою очередь, уменьшает количество мусора, который оседает в океанах и на свалках. С каждой сданной бутылки жители Литвы получают по 10 центов.

В Украине такая система заработает, как только народные депутаты одобрят зарегистрированный в парламенте законопроект.

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