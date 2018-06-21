Литва розповість Шотландії, як переробляти 92% використаних пляшок
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Шотландія планує переймати досвід Литви щодо збільшення переробки пластикових відходів шляхом впровадження заставної (депозитної) системи збору тари. Про це повідомляє видання The Scotsman, передає УНН.
Шотландія на сьогодні переробляє трохи більше 50% використаних пластикових пляшок. У Литві цей показник становить 92%.
Також повідомляється, що Литва запровадила депозитну систему збору тари ще в лютому 2016 року. На сьогодні системою користуються близько 87% литовців.
Принцип роботи литовської депозитної системи збору тари полягає в тому, що при здачі тари в спеціальний автомат він повертає частину грошей, сплачених при купівлі напою. Чим більше пляшок - тим більше тари можна повторно використовувати або переробляти. Це, в свою чергу, зменшує кількість сміття, яке осідає в океанах і на звалищах. З кожної зданої пляшки жителі Литви отримують по 10 центів.
В Україні така система запрацює, як тільки народні депутати схвалять зареєстрований в парламенті законопроект.