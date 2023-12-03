Литва представила обновленную концепцию "Коалиции по разминированию" для Украины
Киев • УНН
Литва представила Украине обновленную концепцию разминирования, которая сосредотачивается на гуманитарном и боевом разминировании на территориях, пострадавших от войны, что является приоритетом помощи Литвы Украине на 2024-2026 годы.
Министр национальной обороны Литовской Республики Арвидас Анушаускас представил обновленную концепцию "Коалиции по разминированию заместителю Министра обороны Украины Юрию Джигиру во время его визита в Вильнюс. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение украинского оборонного ведомства.
Концепция включает в себя как элементы "гуманитарного разминирования" освобожденных оккупированных территорий, так и "боевого разминирования" на линии соприкосновения с врагом.
"Мины и неразорвавшиеся снаряды, которыми Россия засеяла наши земли, - это не только препятствие контрнаступлению, это - выстрел в наших детей и внуков, потому что заминированные страны продолжают страдать от этих невидимых убийц десятилетиями после окончания войн. Литва сегодня возглавляет очень тяжелое направление борьбы с этим коварным оружием. В частности, расширение работы коалиции на зоны боевых действий подтверждает готовность быстро учитывать самые острые проблемы и находить пути их решения", - отметил Юрий Джигир.
По словам Арвидаса Анушаускаса, для литовской стороны реализация этого вопроса является основным приоритетом в оказании помощи Украине на 2024-2026 годы. К противоминной коалиции, возглавляемой Литвой, сейчас намерены присоединиться 22 страны.
Литва представила обновленную концепцию "Коалиции по разминированию" для Украины
Литва представила Украине обновленную концепцию разминирования, которая сосредотачивается на гуманитарном и боевом разминировании на территориях, пострадавших от войны, что является приоритетом помощи Литвы Украине на 2024-2026 годы.
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