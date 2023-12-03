Литва представила обновленную концепцию "Коалиции по разминированию" для Украины

Министр национальной обороны Литовской Республики Арвидас Анушаускас представил обновленную концепцию "Коалиции по разминированию заместителю Министра обороны Украины Юрию Джигиру во время его визита в Вильнюс. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение украинского оборонного ведомства.

Концепция включает в себя как элементы "гуманитарного разминирования" освобожденных оккупированных территорий, так и "боевого разминирования" на линии соприкосновения с врагом.

"Мины и неразорвавшиеся снаряды, которыми Россия засеяла наши земли, - это не только препятствие контрнаступлению, это - выстрел в наших детей и внуков, потому что заминированные страны продолжают страдать от этих невидимых убийц десятилетиями после окончания войн. Литва сегодня возглавляет очень тяжелое направление борьбы с этим коварным оружием. В частности, расширение работы коалиции на зоны боевых действий подтверждает готовность быстро учитывать самые острые проблемы и находить пути их решения", - отметил Юрий Джигир.

По словам Арвидаса Анушаускаса, для литовской стороны реализация этого вопроса является основным приоритетом в оказании помощи Украине на 2024-2026 годы. К противоминной коалиции, возглавляемой Литвой, сейчас намерены присоединиться 22 страны.