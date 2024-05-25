Литва депортировала россиянина из-за угрозы государственной безопасности

Из Литвы 24 мая депортировали гражданина россии из-за угрозы государственной безопасности, передает LRT, пишет УНН.

Детали

Департамент госбезопасности Литвы постановил, что депортированный Владимир Водо представляет угрозу государственной безопасности, так как его взгляды "нелояльны к Литве, он распространяет пропагандистскую информацию в социальных сетях в соответствии с информационной политикой россии". На основании этого Департамент миграции аннулировал его вид на жительство в Литве и принял решение о депортации.

Водо обжаловал решение, но15 мая Высший административный суд Литвы принял окончательное решение о его депортации в россию.

"После завершения всех формальностей отправили в россию. Никаких инцидентов, проблем или незапланированных происшествий при реализации этого решения не было", - сообщил представитель Службы охраны государственной границы Литвы Гедрюс Мишутис.

Владимир Водо, как указано, проживал в Литве с 1989 года, первый постоянный вид на жительство в Литве получил в 1993-м году.

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