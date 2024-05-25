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Литва депортувала росіянина через загрозу державній безпеці

Литва депортувала росіянина через загрозу державній безпеці

Київ • УНН

 • 31890 перегляди

Громадянин росії був депортований з Литви 24 травня за створення загрози державній безпеці.

З Литви 24 травня депортували громадянина росії через загрозу державній безпеці, передає LRT, пише УНН.

Деталі

Департамент держбезпеки Литви постановив, що депортований Володимир Водо становить загрозу державній безпеці, оскільки його погляди "нелояльні до Литви, він поширює пропагандистську інформацію в соціальних мережах згідно з інформаційною політикою росії". На підставі цього Департамент міграції анулював його посвідку на проживання в Литві та ухвалив рішення про депортацію.

Водо оскаржив рішення, але 15 травня Вищий адміністративний суд Литви ухвалив остаточне рішення про його депортацію в росію.

"Після завершення всіх формальностей відправили до росії. Жодних інцидентів, проблем чи незапланованих пригод під час реалізації цього рішення не було", - повідомив представник Служби охорони державного кордону Литви Гедрюс Мішутіс.

Володимир Водо, як зазначено, проживав у Литві з 1989 року, першу посвідку на постійне проживання в Литві отримав 1993-го року.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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