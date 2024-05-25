Литва депортувала росіянина через загрозу державній безпеці
Київ • УНН
Громадянин росії був депортований з Литви 24 травня за створення загрози державній безпеці.
З Литви 24 травня депортували громадянина росії через загрозу державній безпеці, передає LRT, пише УНН.
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Департамент держбезпеки Литви постановив, що депортований Володимир Водо становить загрозу державній безпеці, оскільки його погляди "нелояльні до Литви, він поширює пропагандистську інформацію в соціальних мережах згідно з інформаційною політикою росії". На підставі цього Департамент міграції анулював його посвідку на проживання в Литві та ухвалив рішення про депортацію.
Водо оскаржив рішення, але 15 травня Вищий адміністративний суд Литви ухвалив остаточне рішення про його депортацію в росію.
"Після завершення всіх формальностей відправили до росії. Жодних інцидентів, проблем чи незапланованих пригод під час реалізації цього рішення не було", - повідомив представник Служби охорони державного кордону Литви Гедрюс Мішутіс.
Володимир Водо, як зазначено, проживав у Литві з 1989 року, першу посвідку на постійне проживання в Литві отримав 1993-го року.
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