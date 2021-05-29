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Лето встретит украинцев грозовыми дождями и похолоданием - синоптики

Киев • УНН

 • 24583 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Начало июня в Украине не принесет особых изменений в погоде - так же будут идти дожди с грозами, а температура воздуха снизится на несколько градусов. По этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.

Лето встретит украинцев грозовыми дождями и похолоданием - синоптики

Детали

По прогнозу синоптиков, 30 мая в Украине будет облачно с прояснениями. Ночью в западных, большинстве северных областей и в юго-восточной части страны, днем в большинстве областей дожди (на западе в течение суток местами значительные дожди). Ветер северный, на юге и востоке страны западный, 7-12 м/с. Температура ночью 9-14°, в восточных областях и на побережье морей до 17°; днем 15-20°, в южных, восточных и Днепропетровской областях 21-26°.

31 мая - 1 июня также облачно с прояснениями. 31 мая в Карпатском регионе, ночью и в северных областях, днем и в южной части страны кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков. 1 июня в южной части, местами в Карпатах, днем и в восточных и центральных областях кратковременные дожди, отдельные грозы, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с, 1 июня в южной части порывы 15-20 м/с.

Температура в южной части и восточных областях ночью 9-14°, днем 31 мая 19-24°, 1 июня 16-21°; на остальной территории ночью 6-11° (1 июня в западных, северных и Винницкой областях 3-8° тепла), днем 13-18°.

2-3 июня ожидаются кратковременные дожди, местами грозы (в северных и большинстве западных области 2 июня в течение суток, 3 июня ночью без осадков).

Температура в западных областях ночью 3-8° тепла, днем 2 июня 12-17°, 3 июня 15-20°; на остальной территории ночью 6-12°, днем 2 июня 14-19°, на востоке страны до 21°, 3 июня 17-23°.

Добавим

2020 года был одним из трех самых жарких в истории наблюдений - средняя глобальная температура была на 1,2°C выше доиндустриальных уровней. По данным ООН, мир почувствует повышение температуры до "критического" порога в ближайшие годы.

Украинские Национальные Новости

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