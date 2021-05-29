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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Літо зустріне українців грозовими дощами і похолоданням - синоптики

Київ • УНН

 • 24583 перегляди

КИЇВ. 29 травня. УНН. Початок червня в Україні не принесе особливих змін у погоді - так само йтимуть дощі з грозами, а температура повітря знизиться на декілька градусів. По це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Літо зустріне українців грозовими дощами і похолоданням - синоптики

Деталі

За прогнозом синоптиків, 30 травня в Україні буде хмарно з проясненнями. Вночі у західних, більшості північних областей та у південно-східній частині країни, вдень у більшості областей дощі (на заході протягом доби місцями значні дощі). Вітер північний, на півдні та сході країни західний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-14°, у східних областях та на узбережжі морів до 17°; вдень 15-20°, у південних, східних та Дніпропетровській областях 21-26°.

31 травня - 1 червня також хмарно з проясненнями. 31 травня в Карпатському регіоні, вночі і в північних областях, вдень і у південній частині країни короткочасні дощі, окремі грози, на решті території без опадів. 1 червня у південній частині, місцями в Карпатах, вдень і у східних та центральних областях короткочасні дощі, окремі грози, на решті території без опадів. Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с, 1 червня у південній частині пориви 15-20 м/с.

Температура у південній частині та східних областях вночі 9-14°, вдень 31 травня 19-24°, 1 червня 16-21°; на решті території вночі 6-11° (1 червня у західних, північних та Вінницькій областях 3-8° тепла), вдень 13-18°.

2-3 червня очікуються короткочасні дощі, місцями грози (в північних та більшості західних областей 2 червня впродовж доби, 3 червня вночі без опадів).

Температура у західних областях вночі 3-8° тепла, вдень 2 червня 12-17°, 3 червня 15-20°; на решті території вночі 6-12°, вдень 2 червня 14-19°, на сході країни до 21°, 3 червня 17-23°.

Додамо

2020 рік був одним з трьох найспекотніших в історії спостережень - середня глобальна температура була на 1,2°C вище доіндустріальних рівнів. За даними ООН, світ відчує підвищення температури до "критичного" порогу найближчими роками.

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