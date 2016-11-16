Пожилая женщина погибла в результате пожара на Прикарпатье
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. В результате пожара в жилом доме погибла 86-летняя женщина на Прикарпатье. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС в Ивано-Франковской области.
Вчера, 15 ноября в 09:09 к спасателям поступило сообщение, что в городе Коломыя на улице Карпатской возник пожар.
Как выяснилось, пожар возник в одной из комнат деревянного жилого дома. На месте пожара обнаружено тело хозяйки 1930 г.р.
Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.