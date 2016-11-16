Літня жінка загинула внаслідок пожежі на Прикарпатті
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Внаслідок пожежі у житловому будинку загинула 86-річна жінка на Прикарпатті. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС в Івано-Франківській області.
Вчора, 15 листопада о 09:09 до рятувальників надійшло повідомлення, що в місті Коломия по вулиці Карпатській виникла пожежа.
Як з’ясувалося, пожежа виникла в одній із кімнат дерев’яного житлового будинку. На місці пожежі виявлено тіло господині 1930 р.н.
Орієнтовна причина виникнення пожежі - порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення.