Самолеты столкнулись в сингапурском аэропорту Чанги
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Самолет Emirates был поврежден после столкновения с самолетом авиакомпании Scoot на земле в сингапурском аэропорту Чанги, передает УНН со ссылкой на CNBC.
Самолет сингапурского бюджетного перевозчика Scoot TZ188, который отправлялся в Тяньцзинь, врезался в самолет Emirates EK405, следовавший в Дубай, в сингапурском аэропорту Чанги.
“Левое крыло самолета Scoot TZ188 вошло в контакт с самолетом Emirates ... пока TZ188 управлял перед взлетом”, — сказал представитель Scoot.
Представитель пресс-службы аэропорта Чанги сообщил, что никаких травм у пассажиров на борту самолета Emirates не было.
Как сообщал УНН, в Турции назвали бессмысленной запрет гаджетов в самолетах.