Літаки зіткнулись в сінгапурському аеропорту Чангі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Літак Emirates зазнав пошкоджень після зіткнення з літаком авіакомпанії Scoot на землі в сінгапурському аеропорту Чангі, передає УНН з посиланням на CNBC.
Літак сінгапурського бюджетного перевізника Scoot TZ188, який вирушав у Тяньцзінь, врізався в літак Emirates EK405, який прямував в Дубай, в сінгапурському аеропорту Чангі.
“Ліве крило літака Scoot TZ188 увійшло в контакт з літаком Emirates, ... поки TZ188 кермував перед злетом”, — сказав представник Scoot.
Представник прес-служби аеропорту Чангі повідомив, що ніяких травм у пасажирів на борту літака Emirates не було.
Як повідомляв УНН, у Туреччині назвали безглуздою заборону гаджетів у літаках.