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Самолет с футболистами сборной Германии совершил аварийную посадку в Шотландии

Самолет с футболистами сборной Германии совершил аварийную посадку в Шотландии

Киев  •  УНН

 • 13794 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Самолет, на борту которого находилась сборная Германии по футболу, совершил экстренную посадку в шотландском городе Эдинбург. Об этом сообщает УНН по данным The Sun.

Детали

Команда сборной ФРГ возвращалась во Франкфурт в ночь на четверг, 9 сентября, после победного матча в Рейкьявике со сборной Исландии (4:0).

Когда самолет пролетал над Шотландией, авиадиспетчерской службе поступил сигнал бедствия "7700", который предусматривает аварийную посадку. Впоследствии воздушное судно безопасно приземлилось в аэропорту Эдинбурга.

Сообщается, что самолет Boeing 737-522, которым летела футбольная команда, совершил восемь успешных полетов в течение последней недели.

Немецкая футбольная ассоциация (DFB) отметила, что приземление в Эдинбурге было мерой пресечения.

Также известно, что запасной самолет уже доставил игроков, тренеров, персонал и делегацию DFB обратно в Германию.

Напомним

4 сентября самолет авиалинии Wizzair, летевший из Кипра, совершил аварийную посадку в аэропорту "Львов".

ℹ️ A replacement plane is now en route to Edinburgh to bring the players, coaches, staff and the DFB delegation back to Germany.#DieMannschaft

— Germany (@DFB_Team_EN) September 9, 2021

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