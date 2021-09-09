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Літак з футболістами збірної Німеччини здійснив аварійну посадку в Шотландії

Літак з футболістами збірної Німеччини здійснив аварійну посадку в Шотландії

Київ • УНН

 • 13799 перегляди

КИЇВ. 9 вересня. УНН. Літак, на борту якого перебувала збірна Німеччини з футболу, здійснив екстрену посадку у шотландському місті Единбург. Про це повідомляє УНН за даними The Sun.

Деталі

Команда збірної ФРН поверталася у Франкфурт у ніч на четвер, 9 вересня, після переможного матчу в Рейк'явіку зі збірною Ісландії (4:0).

Коли літак пролітав над Шотландією, авіадиспетчерській службі надійшов сигнал лиха "7700", який передбачає аварійну посадку. Згодом повітряне судно безпечно приземлилося в аеропорту Единбурга.

Повідомляють, що літак Boeing 737-522, яким летіла футбольна команда, здійснив вісім успішних польотів протягом останнього тижня.

Німецька футбольна асоціація (DFB) зазначила, що приземлення Единбурзі було запобіжним заходом.

Також відомо, що запасний літак вже доправив гравців, тренерів, персонал і делегацію DFB назад до Німеччини.

Нагадаємо

4 вересня літак авіалінії Wizzair, який летів із Кіпру, здійснив аварійну посадку в аеропорту "Львів".

ℹ️ A replacement plane is now en route to Edinburgh to bring the players, coaches, staff and the DFB delegation back to Germany.#DieMannschaft

— Germany (@DFB_Team_EN) September 9, 2021

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