Самолет ВВС Британии провел разведку у берегов Крыма

Согласно сообщению, воздушное судно с бортовым номером ZJ691 поднялось с британской военной базы Акротири (Кипр). На карте, опубликованной ресурсом, видно, что самолет дважды облетел побережья Крыма.



Напомним, за первое полугодие 2018 года украинцы пересекли административную границу с временно оккупированным Крымом 519 тысяч раз. В ГПСУ отметили, что в последние годы, с начала незаконной аннексии со стороны Российской Федерации, с каждым годом ГПСУ фиксирует постоянное уменьшение количества фактов въезда-выезда граждан Украины в/из Крыма.



