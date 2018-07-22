Літак ВПС Британії провів розвідку біля берегів Криму

Згідно з повідомленням, повітряне судно з бортовим номером ZJ691 піднялося з британської військової бази Акротірі (Кіпр). На карті, опублікованій ресурсом, видно, що літак двічі облетів узбережжя Криму.



Нагадаємо, за перше півріччя 2018 роки українці перетнули адміністративний кордон з тимчасово окупованих Кримом 519 тисяч разів. В ДПСУ відзначили, що в останні роки, з початку незаконної анексії з боку Російської Федерації, з кожним роком ДПСУ фіксує постійне зменшення кількості фактів в'їзду-виїзду громадян України в/з Криму.



